Число пострадавших в Белгороде в результате атак дронов выросло до двух

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших вследствие атаки беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде возросло до двух человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков добавил, что в результате дневной атаки БПЛА на здание социального объекта пострадал мирный житель.

Ранее в субботу губернатор сообщил о ранении женщины из-за атаки дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Также ВСУ атаковали беспилотниками два социальных объекта. В частности, один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", загорелась кровля.



