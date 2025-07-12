Женщина ранена в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении женщины из-за атаки украинского дрона на жилой дом.

"Город Белгород вновь под ударом ВСУ. В результате атаки вражеского беспилотника на многоквартирный дом ранена женщина. (...) От детонации в доме повреждены окна и фасад. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Гладков сообщил о гибели мужчины при атаке ВСУ в городе Шебекино.