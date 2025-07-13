Два мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы после попадания дрона в частный дом в Корочанском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков уточнил, у женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у ее супруга - баротравма и ушиб руки.