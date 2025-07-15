За отказ уступить дорогу машине с "мигалкой" штраф составит до 10 тыс. рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о повышении штрафов за непредоставление преимущества транспорту с проблесковыми маячками.

Так, предлагается внести изменения в статью 12.17 КоАП РФ, согласно которым непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. Сейчас штраф составляет от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Также статью 12.17 предложено дополнить новой частью 3 о введении ответственности за "непредоставление преимущества в движении транспортному средству, не имеющему нанесенных на наружные поверхности специальных цветографических схем, надписей и обозначений, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемому им транспортному средству".

Это повлечет наложение аналогичного штрафа в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Поправки внесены ко второму чтению проекта закона №755710-8.

Поправки опубликованы в базе законодательной деятельности Госдумы.