Женщина и двое детей погибли в пожаре в частном доме под Саратовом

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами пожара в частном доме в селе Ивановка Балаковского района Саратовской области, сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, пожар произошел в ночь на среду, погибли женщина и двое ее детей, говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.

Согласно ему, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).