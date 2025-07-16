В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с менингококковой инфекцией в РФ

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Эпидемическая ситуация с менингококковой инфекцией в РФ в настоящее время стабильна, в этом году в большинстве регионов регистрируются единичные случаи заболевания, либо они вовсе отсутствуют, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В текущем году в большинстве регионов (80 субъектов) случаи менингококковой инфекции либо не зарегистрированы, либо регистрируются единичные случаи. В настоящее время эпидситуация в стране стабильна", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, подъемы заболеваемости менингококковой инфекцией в среднем возникают через длительные периоды от 10 до 30 лет.

В России очередной подъем заболеваемости отмечается с 2022 года, когда начал циркулировать менингококк серогруппы W. Заболеваемость в 2022-2024 годы оставалась ниже среднемноголетних значений. В 2025 году сменилась доминирующая серогруппа (с W на А), с чем связан "циклический рост заболеваемости в стране".

"Среди заболевших менингококковой инфекцией в 2025 году наибольшая доля (75 %) приходится на взрослое население", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, групповые очаги заболевания в основном регистрировались среди трудовых мигрантов, благодаря организованным противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию, широкого распространения инфекции не допущено.

"Самым эффективным методом защиты от менингококковой инфекции является вакцинация (...) В первую очередь иммунизации подлежат лица из групп высокого риска и люди, имевшие контакт с больным менингококковой инфекцией. Работодателям в целях профилактики менингококковой инфекции у трудовых мигрантов рекомендовано принять меры по их иммунизации", - добавили в ведомстве.

Менингококковая инфекция - это бактериальная инфекция. Она может протекать по-разному, но наиболее опасна генерализованная форма, которая зачастую имеет молниеносное течение. Наиболее подвержены к заболеванию дети раннего возраста, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что в РФ в текущем году отмечается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, в основном среди взрослого населения.

"Если в 2024 (году) было чуть больше 600 случаев, то за пять месяцев 2025 года это уже больше 1 200 случаев, и в основном за счет взрослого населения", - сказал Чуланов на совещании Комитета Госдумы по охране здоровья.