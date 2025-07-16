Песков заявил о заинтересованности РФ в максимальном взаимодействии с Арменией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Армения в последние годы стремится к многовекторной политике, и Москва заинтересована в максимальном развитии отношений с Ереваном по всем направлениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу корреспондента "Маяка" прокомментировать заявление премьера Армении Никола Пашиняна о планах выйти из ОДКБ представитель Кремля сказал: "Но при этом они интересуются ШОС, то есть они ведут разновекторную политику, как им кажется. Но мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям, и помимо многостороннего формата нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения. Их мы намерены дальше развивать".

Комментарий пресс-секретаря президента опубликован в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".

Его внимание также обратили на недавние резкие высказывания Пашиняна.

"В последние несколько лет мы наблюдаем стремление к балансированию на разных направлениях. Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕврАзЭс. Мы посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении", - отреагировал Песков.