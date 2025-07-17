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ФСБ публикует архивные материалы об обеспечении безопасности на Потсдамской конференции в 1945 году

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ к восьмидесятой годовщине Потсдамской конференции СССР, США и Британии публикует архивные материалы о работе советских органов безопасности совместно со спецслужбами союзников по антигитлеровской коалиции по подготовке и проведению этой встречи.

"В предоставленных документах отражены мероприятия, реализованные органами безопасности, которые позволили успешно провести Потсдамскую конференцию руководителей трех держав-победительниц", - говорится в сообщении.

Материалы публикуются в четверг на сайте спецслужбы.

Третья и заключительная встреча лидеров Великобритании, СССР и США в годы Второй мировой войны проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года на территории восточной части Германии, в пригороде Берлина Потсдаме.

Местом проведения конференции было выбрано урочище Бабельсберг, расположенное в 4-х км восточнее Потсдама в районе озера Грибниц Зее.

Как отмечается в материалах ФСБ, "ввиду отсутствия в указанных зданиях помещений, пригодных для проведения заседаний конференции, подготовлен бывший дворец германского кронпринца, расположенный в Потсдаме, на расстоянии 4-х км. от района размещения советской делегации".

В ЦОС рассказали, что основная нагрузка по проведению подготовительных мероприятий легла на плечи советских спецслужб.

В публикуемых материалах рассказывается, в частности, об организации охраны делегаций союзных держав: "Личная охрана главы советской делегации будет осуществляться оперативным составом 6 Управления НКГБ СССР, а для охраны района размещения советской делегации организовано охрана в 3 кольца, численностью 2 тыс. 41 чел. войск НКВД".

Охрана бывшего замка германского кронпринца осуществлялась оперативным составом НКВД-НКГБ СССР общей численностью 150 чел. и войсками НКВД численностью 1 тыс чел.

Личная охрана американской и английской делегации обеспечивалась силами союзников, а внешняя охрана войсками НКВД СССР.

В районах, прилегающих к месту конференции, были проведены масштабные работы по разведке и разминированию спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга.

В отчете от 29 июня 1945 года докладывалось, что в ходе подготовительных мероприятий было всего обнаружено и уничтожено 888 фаустпатронов, 1484 артиллерийских снарядов, 61 кг взрывчатых веществ, 726 минометных и 102 противотанковых мины, 20 авиабомб и проч. В результате проведенных мероприятий по разведке и разминированию осмотрено 8,8 кв. км территории и трасс протяженностью 41,8 км.

В докладной записке НКВД СССР в Государственный комитет обороны рассказывается, что для обеспечения безопасности советской делегации по пути из Москвы в Берлин как в пути следования специального поезда, так и на станциях, направлено на места 1 тыс 515 человек оперативного состава НКВД-НКГБ и более 17 тыс военнослужащих войск НКВД.

Кроме того, по пути следования специального поезда курсировали 8 бронепоездов войск НКВД, в том числе 2 бронепоезда на территории СССР, 2 - на территории Польши и 4 - на территории Германии.

"Проведенные предупредительные мероприятия советскими органами государственной безопасности совместно со спецслужбами союзников позволили успешно провести конференцию лидеров держав-победительниц в Берлине", - заключили в ЦОС.

ФСБ СССР Потсдам США Великобритания
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