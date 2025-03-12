Минпромторг предложил ввести маркировку ноутбуков и смартфонов с декабря

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Участники оборота отдельных видов радиоэлектронной продукции должны будут с 1 сентября 2025 года зарегистрироваться в информационной системе "Честный знак" с тем, чтобы с 1 декабря приступить к обязательному нанесению кодов маркировки, говорится в опубликованном Минпромторгом проекте постановления правительства.

Документ устанавливает обязанность участников оборота радиоэлектронных товаров наносить коды и передавать в информационную систему сведения о вводе электроники в оборот с 1 декабря 2025 года, сведения об обороте радиоэлектронной продукции - с 1 июня 2026 года, сведения о выводе из оборота радиоэлектронной продукции - с 1 декабря 2026 года.

Обязательная маркировка, согласно проекту, затронет с 1 декабря телефоны для сотовой и проводной связи, смартфоны, ноутбуки, печатные схемы, а также различную светотехническую продукцию.

Проект предполагает отсрочки, в случае, если приобретение техники производилось до 30 ноября 2025 года (ввоз в Россию - до 1 декабря 2025 года). В этом случает нанесения кодов станет обязательным с 31 декабря 2025 года. Если производители, импортеры и ритейлеры к дате запуска обязательной маркировки с 1 декабря располагают нереализованной продукцией, произведенной или ввезенной в Россию до 30 ноября 2025 года, они смогут осуществлять ее маркировку до 31 мая 2026 года.

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции проводится в России с 1 декабря 2023 года. На момент запуска эксперимента в него были включены только розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника (всего 15 видов продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС), а завершить его планировалось до 31 августа 2023 года. Позднее правительство приняло решение о расширении эксперимента: с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года в пилоте по маркировке принимают участие ноутбуки, смартфоны и телефоны, с 1 июля 2024 года до 31 августа 2025 года - печатные платы.

В начале этого года Минпромторг также предложил включить в эксперимент автомобильные радиоэлектронные компоненты. Предполагалось, что пилот будет запущен с 28 февраля 2025 года и продлится до 31 мая 2026 года. На текущий момент это решение правительством пока не утверждено.

Как указано в материалах к проекту о начале обязательной маркировки радиоэлектроники, "высокий показатель нелегального оборота радиоэлектронной продукции в России в различные периоды с 2020 по 2023 год (составлял - ИФ) от 13% до 43%". "Отсутствие прослеживаемости и контроля за оборотом радиоэлектронной продукции ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, наличию контрафактной и фальсифицированной радиоэлектронной продукции на рынке и потере рынка сбыта отечественных производителей", - отмечают авторы проекта.