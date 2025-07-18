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Температура воды на юге европейской части России достигает 28 градусов

Температура воды на юге европейской части России достигает 28 градусов
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Температура воды в регионах Черноморского побережья достигла 22-27 градусов, в Азовском море в районе Ейска вода прогрелась до 28 градусов, скоро о купальном сезоне можно будет говорить и на Балтийском побережье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"В Крыму очень сильно повысилась температура, вода прогрелась - в Феодосии 22 градуса, в Евпатории 23. Температура воды в Ялте и Алуште такая же, как в Туапсе и Анапе, - 25 градусов. В Сочи 26 градусов, в Геленджике 27. А в Азовском море в Ейске 28 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такую температуру воды можно назвать "парное молоко": охладиться после жары в такой воде сложно.

В Калининградской области, как уточнил Вильфанд, "уже постепенно температура воды приближается к той, когда можно говорить о купальном сезоне, она уже близка 19 градусам".

В Москве, несмотря на интенсивные осадки, температура воды также остается высокой.

"Температура воды в Москве-реке самая высокая у Коломны - 25 градусов, и в Клязьме, у Орехово-Зуево - 24-25 градусов. В районе Звенигорода - 21-22 градуса. В водоемах температура преимущественно 23-24 градуса", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Туапсе Сочи
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