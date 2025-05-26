Магазин "Фаланстер" оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации

Директор "Фаланстера" Борис Куприянов оштрафован на 40 тысяч рублей, магазин - на 80 тысяч

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" на 80 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили в пресс-службе суда.

"Фаланстер" признан виновным в участии в деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной в России (ст. 20.33 КоАП).

Директор магазина Борис Куприянов оштрафован за такое же правонарушение на 40 тысяч рублей.

По данным СМИ, претензии к "Фаланстеру" связаны с продажей книги, выпущенной при поддержке нежелательной организации.