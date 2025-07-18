Путин подтвердил настрой на дипломатическое урегулирование украинского конфликта

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.

"При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке", - говорится в сообщении.

В ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора лидеры РФ и Турции также обсудили текущие события в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии и рассмотрели ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних связей, сообщает пресс-служба.

Турецкое агентство Anadolu, в свою очередь, сообщает, что Эрдоган и Путин, в частности, обсудили вопрос о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию: Эрдоган отметил, что по-прежнему готов организовывать дальнейшие встречи сторон в Стамбуле.