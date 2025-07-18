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Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в пятницу пресс-служба главы российского государства.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.

"Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества. С обеих сторон акцентирована необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", - сообщила пресс-служба.

По ее данным, в ходе разговора был рассмотрен также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних связей. В частности, дана позитивная оценка состоявшегося 27 июня заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам", - добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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