Десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области после приостановки движения

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Десять поездов отправлены через перегон Лихая-Замчалово в Ростовской области, движение на котором ограничено из-за падения обломков БПЛА, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД в субботу.

"На время восстановления контактной сети поезда пропускаются на тепловозной тяге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для информирования пассажиров организована горячая линия, возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производятся без удержания сборов и дополнительных плат.

"Для координации работы по ликвидации последствий происшествия в РЖД действует оперативный штаб", - говорится в сообщении.

Утром в субботу движение поездов на перегоне в Ростовской области было временно приостановлено по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек.