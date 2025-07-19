На перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области открыто движение поездов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области по двум путям, восстановительные работы продолжаются, сообщается в официальном канале РЖД в субботу.

"В 09:19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыто на электротяге по двум путям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, восстановительные работы продолжаются.

Ранее в субботу сообщалось, что 10 поездов отправлены через перегон Лихая - Замчалово. "На время восстановления контактной сети поезда пропускаются на тепловозной тяге", - говорилось в сообщении РЖД.

Утром в субботу движение поездов на перегоне в Ростовской области было временно приостановлено по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек.