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Белоусов проверил инфраструктуру одного из гарнизонов в Мурманской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области, сообщили в субботу в военном ведомстве.

"В ходе работы глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, проходящих службу в условиях Крайнего Севера. Представители командования гарнизона доложили Андрею Белоусову о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка", - заявили в Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что Белоусов осмотрел незавершенные объекты строительства, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, возведение которых ранее было остановлено.

Как отметили в ведомстве, "министр обороны РФ поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с недостроенными объектами и указал на необходимость тщательного контроля за ходом возведения социальных объектов".

Минобороны РФ Мурманская область Андрей Белоусов
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