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Более 70 поездов следуют с задержками после приостановки движения в Ростовской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Более 70 пассажирских поездов следуют с задержками после приостановки движения на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, сообщается в телеграм-канале АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК , "дочка" РЖД).

"В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК" (...) Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Утром в субботу движение поездов на перегоне в Ростовской области было временно приостановлено по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Как сообщалось, было задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек. В 09:19 по Москве на станции Лихая было подано напряжение в контактную сеть, движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыли на электротяге по двум путям.

Ростовская область
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