С 8:10 до 12:00 над регионами России сбиты 34 дрона ВСУ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 8:10 до 12:00 воскресенья средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотника, из них 16 - над Калужской областью.

Сбиты семь украинских дронов над Московским регионом, в том числе пять, летевших в сторону столицы, сказано в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, еще шесть беспилотников ВСУ сбиты над Курской областью, два - над Белгородской, по одному - над Тульской, Орловской областями и Крымом.

Ранее в ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило, что за сутки российскими военными сбиты 364 дрона ВСУ.