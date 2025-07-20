Поиск

С 8:10 до 12:00 над регионами России сбиты 34 дрона ВСУ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 8:10 до 12:00 воскресенья средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотника, из них 16 - над Калужской областью.

Сбиты семь украинских дронов над Московским регионом, в том числе пять, летевших в сторону столицы, сказано в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, еще шесть беспилотников ВСУ сбиты над Курской областью, два - над Белгородской, по одному - над Тульской, Орловской областями и Крымом.

Ранее в ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило, что за сутки российскими военными сбиты 364 дрона ВСУ.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ограничения вновь введены в аэропорту "Шереметьево"

Ограничения вновь введены в аэропорту "Шереметьево"

Песков заявил, что время для встречи Путина и Трампа пока не настало

На Камчатке объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов

Более 130 поездов задерживаются после приостановки движения в Ростовской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 93 дронов ВСУ

Два человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета в Республике Алтай

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 40 дронов за 3,5 часа

Военная операция на Украине

Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе

Что произошло за день: суббота, 19 июля

Над регионами России с 15:00 до 19:00 уничтожены 27 дронов ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6787 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });