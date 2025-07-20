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Что произошло за день: понедельник, 20 июля

Отражение атак БПЛА и ограничения в московских аэропортах, переговорная площадка для Москвы и Киева

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В воскресенье с 8:10 до 17:40 был сбит 71 дрон, в том числе 15 - над Московским регионом. Вводились ограничения в столичных аэропортах, они продолжают действовать во "Внуково" и "Домодедово".

- Переговорной площадкой для России и Украины остается Стамбул, сообщил источник в российской переговорной группе.

- Время для встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом пока еще не настало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- "Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение ЕС о санкциях против индийского НПЗ Nayara Energy.

- Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани.

- На Камчатке объявляли угрозу цунами на фоне землетрясений в акватории Тихого океана, она миновала.

- "Зенит" обыграл "Ростов" в первом туре РПЛ со счетом 2:1, футболисты "Краснодара" со счетом 3:0 победили "Пари НН".

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