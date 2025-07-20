Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", - сказал он.

Как отметил Песков, "с российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой".