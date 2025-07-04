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Путин и Трамп в телефонном разговоре высказались за возобновление переговоров по иранскому урегулированию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора уделили теме Ирана ключевое внимание, сошлись на том, что возобновление переговоров вокруг иранского вопроса необходимо для урегулирования ситуации, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается роли России, мы общаемся и с иранской стороной, - совсем недавно министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил Москву, имел продолжительную беседу с президентом Путиным. Мы общаемся и с нашими американскими коллегами. Вчера в ходе телефонных переговоров руководителей наших стран Путина и Трампа иранская тема заняла одно из ключевых мест, и наше общее мнение заключалась в том, что надо сделать всё, чтобы возобновить переговоры", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с саудовским коллегой.

Он подчеркнул, что эту позицию разделяет и Саудовская Аравия.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Как заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, президенты "весьма обстоятельно" обсудили ситуацию вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке.

По его словам, "с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами".


Владимир Путин Дональд Трамп США Саудовская Аравия Сергей Лавров МИД РФ
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