Санавиация направлена на помощь пострадавшим после опрокидывания "вахтовки" в Якутии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Санитарный борт со специалистами направлен из Якутска в Нерюнгринский район для помощи пострадавшим после опрокидывания вахтового автобуса, написал в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня ночью на территории ГОК "Денисовский" произошло страшное ДТП. С первых минут на месте работают все экстренные службы. Из Якутска направлен санитарный борт АН-26 с медицинской бригадой", - написал он.

По словам Николаева, он находится на постоянной связи с главой Нерюнгринского района Романом Щегельняком.

"Поручил провести тщательное расследование причин трагедии, а также оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые решения будут приняты без промедления. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - добавил глава Якутии.

Как сообщалось, авария произошла около 03:20 понедельника по местному времени (21:20 воскресенья по Москве) на дороге АО "ГОК Денисовский" в Нерюнгринском районе Якутии. Вахтовый автобус выезжал с территории шахты и упал в обрыв. Всего в машине находилось 35 человек. 14 человек погибли, 7 пострадали, еще 14 проходят дополнительное обследование.