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МЧС уточнило, что при опрокидывании "вахтовки" в Якутии погибли 13 человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, 13 человек погибли после опрокидывания вахтового автобуса в Нерюнгринском районе, сообщили журналистам в пресс-службу ГУ МЧС России по Якутии.

"Всего 33 человека было в автобусе. Погибших 13", - уточнили в ведомстве.

Из 20 пострадавших 10 - госпитализированы (2 в тяжелом состоянии), еще 10 лечатся амбулаторно.

Как сообщалось, авария произошла около 3:20 понедельника по местному времени (21:20 воскресенья мск) на дороге АО "ГОК Денисовский" в Нерюнгринском районе Якутии. Вахтовый автобус выезжал с территории шахты и упал в обрыв.

Ранее говорилось, что погибли 14 человек, а всего в машине находилось 35.

МЧС России Якутия Нерюнгринский район
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Новости

В Якутии упал в обрыв вахтовый автобус

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