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Россия модернизирует 75 аэропортов к 2030 году

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия планирует модернизировать не меньше 75 аэропортов к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося терминала международного аэропорта в Благовещенске.

"Вопросы связанности российских субъектов особенно важны. Для этого по всей стране ведем реконструкцию аэропортовой и аэродромной сети. С начала текущего года введены в эксплуатацию и принимают рейсы уже четыре новых терминала - в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, Минеральных водах. По поручению президента до 2030 года должны модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов. И практически все регионы Дальнего Востока включены в эту программу", - сказал он.

Мишустин напомнил, что за последние 6 лет проведена реконструкция порядка 20 объектов аэродромной инфраструктуры. И еще свыше 20 объектов планируется обновить в ближайшие 5 лет в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Премьер особо отметил тот факт, что работа идет с привлечением частных инвестиций. Он указал, что таким образом построен не только терминал в Благовещенске, но и аэровокзальные комплексы в Магадане и Улан-Удэ, в Хабаровске. Также в текущем году запустили обновленный аэропорт в Петропавловске-Камчатском.

"Развитие гражданской авиации и сопутствующей инфраструктуры для нашей страны имеет огромное значение. А для Дальневосточного округа - особенно, учитывая расстояния между населенными пунктами здесь. Не говоря уже о путешествиях в другие регионы", - подытожил Мишустин.

Михаил Мишустин Новокузнецк Улан-Удэ Хабаровск
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