Министр транспорта утверждает, что аэропорты минимизируют неудобства, связанные с планом "Ковер"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", власти стараются минимизировать неудобства пассажиров, но главное - безопасность людей, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Мы же не можем прогнозировать, когда вводится "Ковер" и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь - в первую очередь. Понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет", - сказал глава Минтранса.

Так он ответил на вопрос, возможно ли минимизировать задержки рейсов в условиях введения плана "Ковер".