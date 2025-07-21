Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Прокуроры в связи с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах организуют мобильные приемные для пассажиров, будет установлена законность ценообразования на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов, сообщила Генпрокуратура.

"Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями", - сказано в сообщении.

"Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов", - добавили в ведомстве.

Генпрокуратура держит на контроле ситуацию с отменами и задержками авиарейсов.

Последние несколько дней российские аэропорты стали чаще закрываться на вылет и прием рейсов в связи с мерами безопасности. Это привело к задержкам и отменам вылетов. А в некоторых аэропортах, по сообщениям СМИ, цена на пол-литровую бутылку воды превысила 400 рублей.