Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в понедельник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Большие очереди машин перед Крымским мостом, в основном со стороны Тамани, наблюдаются с утра воскресенья. К ночи воскресенья они сократились до менее чем 500 автомобилей, но в ночь на понедельник снова начали расти, к раннему утру превысив 1 тыс. транспортных средств в ожидании досмотра, а к полудню - 2 тыс.