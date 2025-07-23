"Внуково" предложило забрать багаж пассажирам Turkish Airlines, прилетевшим 20-22 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - РПассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines в Москву с 20 по 22 июля, которые не получили багаж сразу по прибытии, смогут получить его в аэропорту "Внуково", сообщила пресс-служба аэропорта.

"Если вы прилетели рейсами авиакомпании Turkish Airlines, указанными в списке ниже, и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения", - говорится в сообщении.

В список вошли рейсы во "Внуково" из Антальи и Даламана за 20, 21 и 22 июля, а также рейс из Бодрума за 22 июля.

"Пассажиры, которые оформили доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, безусловно, получат свой багаж в ближайшее время. Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта "Внуково", которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечают в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам советуют в любом случае обратиться в службу розыска багажа для уточнения информации. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку.

Телеграм-каналы сообщали, что тысячи пассажиров Turkish Airlines, прилетевших с курортов Турции, не получили багаж в последние три дня.