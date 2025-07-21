Поиск

РНПК расширила защиту по перестрахованию имущества юрлиц на перерывы из-за кибератак

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК, 100%-я дочерняя компания Банка России) расширила защиту по линии перестрахования имущества юрлиц на косвенные риски - перерывы в производстве из-за кибератак, сообщает компания.

Кроме того, теперь в полис защиты имущества юрлиц, наряду с огневыми и другими рисками, страховщиками могут быть включены риски поломки оборудования в результате киберинцидентов.

"Поломки оборудования при реализации киберрисков, а также риски последующего перерыва в производстве могут быть добавлены клиентом в договор и перестрахованы по результатам андеррайтинговой оценки РНПК", - приводится пояснение в сообщении. РНПК уделяет большое внимание качеству риска, его контролируемости и возможности управления со стороны страхователя, добавили в компании.

До настоящего времени в покрытие по имущественным страховым программам, предоставляемым страховым рынком, уже входили такие риски, как пожар, взрыв, повреждение водой и кража со взломом, в том числе произошедшие в результате кибератак. В то же время не покрывался один из основных рисков, который грозит имуществу на промышленном предприятии при реализации киберрисков - это поломка оборудования, обратили внимание в РНПК.

Вызванный такой атакой перерыв в производстве "может обернуться огромными потерями прибыли. На основании анализа текущей ситуации и растущих киберугроз в РНПК было принято решение о расширении перестраховочного покрытия", говорится в сообщении национального перестраховщика.

"Программа перестрахования от киберрисков находится в фокусе нашего внимания в этом году неспроста. Мы видим, что количество преступлений в сфере информационной безопасности растет, они становятся все более серьезной угрозой для бизнеса, государства и общества", - прокомментировала решение президент - председатель правления РНПК Наталья Карпова, ее слова приведены в сообщении.

Вместе с тем, по ее словам, "характер киберпреступлений усложняется, появляются новые инструменты для кибервзломов и атак. Благодаря постоянному диалогу с рынком мы выяснили, что имеющегося покрытия с учетом высоких рисков реализации киберугроз страхователям явно недостаточно, и пошли навстречу пожеланиям партнеров, улучшив нашу перестраховочную программу".

РНПК продолжает актуализировать подходы к перестраховочной защите. Так, в первой декаде июля этого года национальный перестраховщик заявил о введении в действие обновленного руководства по облигаторному перестрахованию авиационных рисков, где отражены изменения подходов и стандартов компании в этом сегменте. Новые подходы вырабатывались в том числе с учетом обсуждений с экспертами НКО "Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта" (АЭВТ).

АО "Российская национальная перестраховочная компания" было создано в 2016 году, когда из-за санкций страна столкнулась с ограничениями в перестраховании крупных рисков на международном рынке. РНПК обеспечивает стабильность отечественного страхового рынка, отвечает за перестрахование крупных рисков в России.

После ухода из России традиционных зарубежных партнеров в сфере перестрахования РНПК занимает монопольное положение в сегменте. Оплаченный уставный капитал РНПК - 21,3 млрд рублей. В 2022 году Банк России как акционер принял решение увеличить объявленный капитал перестраховщика до 750 млрд рублей, в том числе за счет предоставленных ЦБ гарантий.

АЭВТ Банк России РНПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов

Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов
Авиакатастрофа в Актау

РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Посол Израиля в РФ завершит миссию осенью

Из-за ЧП на станции в Ростовской области задерживаются более 50 поездов

Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 17 пассажирских поездов в Крым и из Крыма

Проезда по Крымскому мосту ожидает более 1,5 тысячи автомобилей

Минобороны заявило о нейтрализации за ночь 74 дронов

Два человека ранены при атаке дронов в Белгородской области

Количество сбитых дронов, атаковавших Москву в ночь на понедельник, достигло 13

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });