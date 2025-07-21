РНПК расширила защиту по перестрахованию имущества юрлиц на перерывы из-за кибератак

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК, 100%-я дочерняя компания Банка России) расширила защиту по линии перестрахования имущества юрлиц на косвенные риски - перерывы в производстве из-за кибератак, сообщает компания.

Кроме того, теперь в полис защиты имущества юрлиц, наряду с огневыми и другими рисками, страховщиками могут быть включены риски поломки оборудования в результате киберинцидентов.

"Поломки оборудования при реализации киберрисков, а также риски последующего перерыва в производстве могут быть добавлены клиентом в договор и перестрахованы по результатам андеррайтинговой оценки РНПК", - приводится пояснение в сообщении. РНПК уделяет большое внимание качеству риска, его контролируемости и возможности управления со стороны страхователя, добавили в компании.

До настоящего времени в покрытие по имущественным страховым программам, предоставляемым страховым рынком, уже входили такие риски, как пожар, взрыв, повреждение водой и кража со взломом, в том числе произошедшие в результате кибератак. В то же время не покрывался один из основных рисков, который грозит имуществу на промышленном предприятии при реализации киберрисков - это поломка оборудования, обратили внимание в РНПК.

Вызванный такой атакой перерыв в производстве "может обернуться огромными потерями прибыли. На основании анализа текущей ситуации и растущих киберугроз в РНПК было принято решение о расширении перестраховочного покрытия", говорится в сообщении национального перестраховщика.

"Программа перестрахования от киберрисков находится в фокусе нашего внимания в этом году неспроста. Мы видим, что количество преступлений в сфере информационной безопасности растет, они становятся все более серьезной угрозой для бизнеса, государства и общества", - прокомментировала решение президент - председатель правления РНПК Наталья Карпова, ее слова приведены в сообщении.

Вместе с тем, по ее словам, "характер киберпреступлений усложняется, появляются новые инструменты для кибервзломов и атак. Благодаря постоянному диалогу с рынком мы выяснили, что имеющегося покрытия с учетом высоких рисков реализации киберугроз страхователям явно недостаточно, и пошли навстречу пожеланиям партнеров, улучшив нашу перестраховочную программу".

РНПК продолжает актуализировать подходы к перестраховочной защите. Так, в первой декаде июля этого года национальный перестраховщик заявил о введении в действие обновленного руководства по облигаторному перестрахованию авиационных рисков, где отражены изменения подходов и стандартов компании в этом сегменте. Новые подходы вырабатывались в том числе с учетом обсуждений с экспертами НКО "Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта" (АЭВТ).

АО "Российская национальная перестраховочная компания" было создано в 2016 году, когда из-за санкций страна столкнулась с ограничениями в перестраховании крупных рисков на международном рынке. РНПК обеспечивает стабильность отечественного страхового рынка, отвечает за перестрахование крупных рисков в России.

После ухода из России традиционных зарубежных партнеров в сфере перестрахования РНПК занимает монопольное положение в сегменте. Оплаченный уставный капитал РНПК - 21,3 млрд рублей. В 2022 году Банк России как акционер принял решение увеличить объявленный капитал перестраховщика до 750 млрд рублей, в том числе за счет предоставленных ЦБ гарантий.