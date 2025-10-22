Поиск

Выплаты РНПК страховому рынку за 9 месяцев составили почти 47 млрд рубле

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Российская национальная перестраховочная компания" ("дочка" ЦБ) за 9 месяцев 2025 года выплатила страховому рынку в качестве перестраховочных возмещений 46,7 млрд рублей, сообщила РНПК.

По данным Банка России за 9 месяцев 2024 года, компания выплатила по входящему перестрахованию 24,8 млрд рублей.

На данный момент в портфеле РНПК более трех тысяч убытков, резерв по которым составляет 125 млрд рублей. Часть убытков находится на завершающей стадии подготовки к выплате, отмечается в сообщении национального перестраховщика.

"Уже сейчас можно сказать, что в 2025 году РНПК произведет за всю свою историю максимальный объем выплат по страховым событиям", - прогнозирует предправления РНПК Наталья Карпова.

По ее словам, компания выплачивает значительные суммы перестраховочных возмещений страховщикам, не прибегая к использованию материнской гарантии ЦБ. "Сегодня консолидированная ответственность, лежащая на РНПК, превышает триллионы рублей, и для того чтобы иметь возможность покрывать даже самые крупные убытки - размер отдельных рисков составляет десятки и даже сотни миллиардов рублей, - мы принимаем меры, направленные на формирование экономически достаточного капитала. РНПК - рыночная компания, необходимый капитал для возможности осуществления крупных выплат мы должны накопить самостоятельно за счет органического роста", - заявила Карпова.

Также РНПК сообщает об очередных произведенных ею выплатах по крупным убыткам в суммарном размере более 4 млрд рублей. Выплаты прошли в рамках урегулирования крупных страховых событий, которые случились в 2022-2023 годах. Средства были перечислены нескольким страховым компаниям, перестраховавшим в РНПК риски строительства.

В текущем году РНПК уже произвела несколько крупных выплат, основная часть которых пришлась на сегменты перестрахования рисков имущества юридических лиц и строительно-монтажных рисков, уточняет компания.

В целом наибольшую долю в крупных выплатах национального перестраховщика занимают убытки, связанные со страховыми случаями на промышленных предприятиях. В основном их причинами были пожары, взрывы и перерывы в деятельности предприятий.

Сегодня одна из основных задач РНПК - обеспечение прибыльности компании, в том числе за счет наращивания инвестиционного портфеля. Согласно планам, инвестиционный доход в перспективе станет основным источником прибыли РНПК.

Практически весь объем инвестиционного дохода и полученных перестраховочных премий направляется на покрытие убытков путем формирования страховых резервов (регулярные страховые убытки) и увеличение капитала (покрытие редких очень крупных убытков). Совокупные расходы национального перестраховщика составляют около 3% от собираемой премии, дивиденды не выплачиваются.

РНПК Наталья Карпова Банк России
