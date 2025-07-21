Ростовская область может потерять 30% урожая зерновых из-за заморозков и засухи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Прогноз урожая зерновых в Ростовской области снижен с 11,4 млн тонн до 8 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий - майских заморозков и последовавшей за ними засухи, сообщает пресс-служба врио губернатора региона Юрия Слюсаря после его совещания с представителями хозяйств.

Природные катаклизмы повредили 1 млн га посевов, в том числе на площади 180 тысяч га посевы погибли безвозвратно.

"Объективно у нас ситуация такая, что Ростовская область - одна из наиболее пострадавших. Из-за погодных условий прогноз по урожаю зерновых снижен с 11,4 до 8 млн тонн. Мы должны проработать дополнительные меры поддержки аграриев, в том числе с привлечением федеральных ресурсов", - заявил Слюсарь.

Ущерб, нанесенный аграриям, по предварительным данным оценивается в 7,8 млрд рублей. В пресс-релизе отмечается, что сельхозпроизводители Ростовской области уже получили 220 млн рублей страховых выплат за потерянный урожай.

Погодные аномалии оказали негативное влияние и на сферу животноводства - площадь пастбищ в текущем году сократилась на 7 тыс. га. Ростовской области придется закупать корма в соседних регионах, ориентировочно на это потребуется порядка 1 млрд рублей. Представители хозяйств обратились к главе региона с просьбой помочь в пролонгации льготных кредитов. Слюсарь отметил, что областное правительство уже работает над этим вопросом вместе с Минсельхозом России.

Участники совещания также обратили внимание на необходимость специальной господдержки для молочного животноводства. Сегодня 75% молока в регионе производится в личных подсобных хозяйствах.

"До 2030 года отрасль должна прирасти на четверть, а для этого необходимо переформатировать меры поддержки под текущие условия - с учетом санкций, высокой ключевой ставки, климатических рисков. Погодные условия уже второй год подряд не благоприятствуют. Есть риск, что мы столкнемся с аналогичными трудностями и в будущем. Нужно расширять те меры, которые уже работают, и изменения закладывать уже в бюджет следующего цикла", - приводятся в пресс-релизе слова врио губернатора.

Аграриям Ростовской области в 2025 году предстоит убрать ранние зерновые и зернобобовые культуры на площади 3,2 млн га.

В конце апреля в регионе на несколько дней было объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками, градом и понижением температуры до минус 5 градусов. 19 мая был введен режим ЧС регионального уровня. Как сообщалось, заморозками было повреждено 240 тыс. га, ущерб оценивался в 3,2 млрд рублей.

С 10 июня в 10 муниципальных районах Ростовской области введен режим ЧС из-за засухи.