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Задержанные из-за ЧП на станциях в Ростовской области поезда введут в график к утру 22 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда, задержанные из-за падения обломков беспилотников на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, планируется ввести в график к утру 22 июля, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Задержанные поезда планируется ввести в график к завтрашнему утру. Сокращаем время в пути поездов, задержанных в результате происшествий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к вечеру понедельника максимальная задержка поездов, следующих в южном направлении, составляет до двух часов. Поезда, следующие на север, могут задерживаться до четырех часов.

Как сообщалось, в понедельник утром более 50 поездов формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) и "Гранд Сервис Экспресс" шли с опозданием из-за падения обломков беспилотника на железнодорожной станции в Ростовской области. Для обслуживания пассажиров были дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях.

Также сообщалось, что утром 19 июля было временно приостановлено движение поездов на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Более 130 пассажирских поезда следовали с задержками от 33 минут до 15 часов.

РЖД Ростовская область
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