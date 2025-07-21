C 16:00 до 22:00 понедельника над территорией РФ сбито 25 украинских БПЛА

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 16:00 до 22:00 мск сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, из них два - над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

По данным ведомства, 12 дронов уничтожены над Ростовской областью, восемь - над Брянской, два - над Калужской области, два - над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву и один беспилотник над Крымом.