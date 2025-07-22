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Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о штрафах для VPN-сервисов

На рассмотрение приглашен глава Минцифры

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит в третьем, окончательном, чтении законопроект об административной ответственности для владельцев VPN-сервисов за неисполнение требования об ограничении доступа к запрещенным в РФ сайтам и за рекламу таких сервисов.

Законопроект (755710-8), в частности, предусматривает ответственность за рекламу VPN-сервисов: штраф для граждан составит от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Кроме того, согласно проекту закона, неисполнение владельцем VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; на должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Отказ владельца VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, повлечет аналогичный штраф. Такой же штраф последует и за неисполнение владельцем VPN-сервиса обязанности ограничить доступ к запрещенным в РФ информационным ресурсам.

Повторное совершение всех упомянутых выше нарушений влечет штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; для юридических лиц - от 800 тыс. до одного миллиона рублей.

На заседание по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина приглашен министр цифрового развития Максут Шадаев, сообщили "Интерфаксу" участники заседания Совета Думы.

Госдума VPN Минцифры Максут Шадаев
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