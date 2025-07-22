Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о штрафах для VPN-сервисов

На рассмотрение приглашен глава Минцифры

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит в третьем, окончательном, чтении законопроект об административной ответственности для владельцев VPN-сервисов за неисполнение требования об ограничении доступа к запрещенным в РФ сайтам и за рекламу таких сервисов.

Законопроект (755710-8), в частности, предусматривает ответственность за рекламу VPN-сервисов: штраф для граждан составит от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, согласно проекту закона, неисполнение владельцем VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; на должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Отказ владельца VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, повлечет аналогичный штраф. Такой же штраф последует и за неисполнение владельцем VPN-сервиса обязанности ограничить доступ к запрещенным в РФ информационным ресурсам.

Повторное совершение всех упомянутых выше нарушений влечет штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; для юридических лиц - от 800 тыс. до одного миллиона рублей.

На заседание по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина приглашен министр цифрового развития Максут Шадаев, сообщили "Интерфаксу" участники заседания Совета Думы.