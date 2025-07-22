Российские военные за сутки сбили 259 дронов ВСУ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства ПВО за сутки сбили две управляемые ракеты "Нептун" и 259 беспилотников ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов", - заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 143 районах.