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Шадаев назвал запрет поиска экстремистского контента альтернативой дальнейшим блокировкам

Министр заверил, что рядовые пользователи интернета из-за нового закона не пострадают

Шадаев назвал запрет поиска экстремистского контента альтернативой дальнейшим блокировкам
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Принятие законопроекта, запрещающего, в частности, поиск экстремистских материалов в интернете, является альтернативой полной блокировке в России зарубежных платформ, объяснил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

"В нашем понимании это (принятие закона - ИФ) позволяет балансировать: с одной стороны - не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны - не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока", - сказал он.

По мнению главы Минцифры, принятие закона "сохраняет возможность пользоваться этими ресурсами, но при вот этом ограничении".

"Рисков глобальных мы не видим. Мы понимаем, что умышленный доступ к этим материалам могут получать организаторы экстремистской деятельности, те, кто хочет создать соответствующие ячейки, группы, приверженцы идеологии экстремистской. Понятно, что это единицы, которые находятся, так сказать, в поле интересов правоохранительных органов", - сказал чиновник.

При этом, по словам министра, принятие закона о запрете поиска экстремистских материалов в интернете не затронет рядовых пользователей.

"Мы говорим о том, что рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно", - отметил Шадаев.

Госдума 17 июля одобрила поправку о штрафах за целенаправленный поиск запрещенных в России материалов, в том числе заведомо экстремистских. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта № 755710-8. 22 июля Дума приняла закон в третьем чтении.

Поправка дополняет КоАП статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, комментируя ранее эту инициативу, отметил, что поправки предусматривают наказание за намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста. "Сейчас в нем порядка 5,5 тысяч таких материалов", - сказал он.

Зампред этого комитета Антон Горелкин объяснял, что согласно поправке "сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет". Поправка предусматривает штраф лишь за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов и если целенаправленно не заниматься поиском экстремистских материалов, бояться нечего, говорил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Госдума Максут Шадаев Минцифры Минюст
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