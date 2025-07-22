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Резиденты МТОР на Дальнем Востоке получат налоговые и страховые льготы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Резиденты международных территорий опережающего развития (МТОР), создаваемых на Дальнем Востоке с 1 января 2026 г., получат право на пониженные налоговые ставки и льготные страховые тарифы в течение 15 лет с момента включения в реестр, следует из закона, принятого Госдумой в третьем чтении.

Принятый закон (№518779-8), распространяет на международные территории опережающего развития (МТОР) положения Налогового кодекса РФ, обеспечивающие стабильность налоговых условий для резидентов. В частности, на МТОР теперь будет распространяться пункт 4.2 статьи 5 Налогового кодекса РФ, который гарантирует, что изменения законодательства, связанные с отменой или повышением пониженных налоговых ставок и тарифов страховых взносов, не будут применяться к резидентам зоны до наступления одной из двух дат: утраты ими статуса резидента или окончания сроков действия льгот, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности. Эти гарантии касаются налогов на прибыль, имущество, транспорт, землю, а также страховых взносов, и действуют при условии, что в соглашении прямо указаны соответствующие льготы.

Кроме того, в Налоговый кодекс добавлен новый пункт, который закрепляет для резидентов МТОР 15-летние налоговые гарантии. В нем сказано, что новые налоги или повышение действующих ставок (кроме НДС, акцизов, НДПИ) не будут применяться к компаниям, заключившим соглашение о деятельности на МТОР, если с момента включения в реестр резидентов еще не прошло 15 лет или если они не утратили этот статус.

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Закон закрепляет право субъектов РФ устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональный бюджет, сроком на 10 лет, начиная с момента получения первой прибыли от проекта.

Также резидентам МТОР предоставляется право на применение единых пониженных тарифов страховых взносов: 7,6% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов; 0% свыше единой предельной величины базы.

Ранее Госдума приняла закон о создании МТОР на Дальнем Востоке, который предусматривает компенсацию до 100% ставки ЦБ по кредитам на строительство инфраструктуры, налоговые льготы по налогу на прибыль, имуществу, транспорту и земле, а также надзорный режим с ограничением проверок. МТОР создаются на территории субъектов ДФО по решению правительства РФ или на основании международных договоров. Общая площадь каждой зоны не превышает 20 кв. км, а проекты должны предусматривать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и вложения от 500 млн рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Дальний Восток Госдума
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