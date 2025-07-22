В названиях продуктов "био" и "эко" можно будет использовать без подтверждения до осени 2035 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о совершенствовании правового регулирования в области маркировки органической продукции, а также сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.

Законом до 1 января 2035 года устанавливается переходный период, в течение которого допускается использование слов "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходных по значению слов либо их сокращений либо обозначений "эко", "био" при индивидуализации продукции и ее производителей в отсутствие подтверждения соответствия такой продукции.

Таким образом, до 1 сентября 2035 года производители продукции, имеющие в обозначении товарного знака, знака обслуживания и фирменного наименования слова, использование которых возможно только в обозначении органической продукции, должны перейти на производство органической продукции с подтверждением соответствия такой продукции, либо перерегистрировать свой товарный знак, знак обслуживания и фирменное наименование для исключения в нем слов органической маркировки.

Также законом уточняется наименование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства (Минсельхоз), исключив из его наименования "и рыболовства".