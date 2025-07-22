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Дума ввела мораторий до апреля-2027 на выдачу лицензий на пищевой и фармацевтический спирт

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон о государственном регулировании оборота спирта, которая устанавливает мораторий до 1 апреля 2027 года на выдачу новых лицензий на производство, хранение и поставку этилового спирта, а также на производство спирта для фармацевтических субстанций.

В соответствии с поправкой № 506793-8 со дня официального опубликования закона и до 1 апреля 2027 года не будут выдаваться лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта (абзац второй пункта 2 ст. 18 закона о госрегулировании алкогольного рынка, ФЗ-171). Кроме того, ограничения коснутся лицензирования производства этилового спирта для производства фармацевтической субстанции (абзац 13 пункта 2 ст. 18, ФЗ-171).

Если заявления на лицензии поданы во время действия моратория, они не будут рассматриваться, их вернут заявителям, следует из принятого закона.

Кроме того, Госдума продлила срок перехода на обязательное использование электронных документов для оборота этилового спирта и алкогольной продукции с 1 сентября 2025 года до 1 марта 2026 года.

По данным источника "Интерфакса" в отрасли, идея моратория изначально исходит от Росалкогольтабакконтроля, который на фоне профицита существующих мощностей (сейчас задействованы примерно на 70%) видит усиление риска нелегального выпуска спирта в случае появления новых производственных линий. Предложение обсуждалось и было поддержано на совещании с профильными ФОИВами и Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, сказал источник агентства.

По его словам, на период действия моратория предлагается создать механизм гарантированной поставки этилового спирта для медицинского и ветеринарного применения, возможно, через назначение единственных поставщиков этой продукции для нужд Минздрава и Минсельхоза.

Планируется, что ФАС в период действия моратория будет мониторить рыночную ситуацию и динамику цен на этиловый спирт, в случае необходимости принимая меры реагирования.

Госдума Минсельхоз ФАС Минздрав Росалкогольтабакконтроль
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