Путин на совещании с членами кабмина обсудит развитие программ о земских учителях и врачах

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении.

С докладом на совещании выступят вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, информирует пресс-служба.

По ее информации, также будут рассмотрены текущие вопросы.