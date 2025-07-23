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Госдума проведет итоговое пленарное заседание восьмой сессии VIII созыва

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду проведет итоговое пленарное заседание восьмой сессии VIII созыва, сообщил председатель палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

"23 июля пленарное заседание Государственной Думы начнется в 10:00 с выступления руководителей политических фракций", - процитировали в пресс-службе Думы слова Володина.

Также, по его словам, в среду депутаты планируют рассмотреть два проекта постановлений, подготовленных по итогам "правительственных часов", которые прошли по темам "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей" и "О приоритетах в реализации демографической политики РФ".

Кроме того, в первом чтении, и как ожидается, в третьем чтении будут рассмотрены два законопроекта о социальных гарантиях для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Одним из них предлагается предоставить им льготы наравне с гражданами, удостоенными званий Героя РФ и Героя Труда РФ. Также предусматривается их право на ежемесячную денежную выплату взамен части льгот. Другой инициативой - ввести дополнительные выплаты и устранить ограничения, связанные с зачислением в страховой стаж периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

В завершении пленарного заседания выступит председатель Государственной Думы Володин.

Госдума Вячеслав Володин
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