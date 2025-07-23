Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано возле Камчатки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду днем, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Тихом океане в среду 11:58 местного времени - вторник (02:58 мск) - с эпицентром в 172 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 74,8 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Как сообщалось ранее, 20 июля произошла серия землетрясений возле Камчатки, самый сильный подземный толчок по интенсивности доходил до семи баллов. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 местного времени воскресенья (13:00 мск). Афтершоки продолжаются: за двое суток зарегистрировано около 1 тыс. землетрясений, которые происходят, в среднем, каждые 10 минут, большинство из них - не ощущаемые. По словам сейсмологов, афтершоковый процесс будет продолжаться еще несколько месяцев.