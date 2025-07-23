Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 55 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили 55 пунктов управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины, сообщил в среду представитель группировки "Запад" Леонид Шаров.

По его данным, подразделениями противовоздушной обороны группировки уничтожено 26 украинских беспилотников самолетного типа.

В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА и станцию РЭБ противника.