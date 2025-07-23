Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует плавный рост в ожидании очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле; поддержку рынку также оказывают ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 25 июля и в целом благоприятная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе растущие цены на нефть.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2839,65 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1%.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины запланированы на среду, 23 июля, в Стамбуле, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с их подготовкой. "Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля", - сказал "Интерфаксу" источник в Стамбуле. Эту информацию подтвердил источник и в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам во вторник, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию. "Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - добавил Песков.

При этом в Кремле не ждут прорывов от очередного раунда переговоров России и Украины, российская сторона намерена добиваться своих целей в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ. "Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, и вряд ли это возможно в нынешней ситуации", - сказал он журналистам. "Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала", - продолжил представитель Кремля.

Комментируя реплику журналиста о том, что предыдущие два раунда переговоров не были достаточно результативными, Песков заметил, что "тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах и возвращении тел погибших - это уже результативность". Кроме того, Песков не стал строить прогнозы по временным перспективам выхода на украинское урегулирование. "Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки, это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными", - сказал он.

В администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о предстоящем третьем раунде переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и по-прежнему поддерживают усилия по мирному урегулированию конфликта, заявили во вторник в Госдепе. "Могу сказать, что мы в курсе, что запланирован третий раунд переговоров. Мы по-прежнему приветствуем прямые переговоры и настаиваем на незамедлительном прекращении огня в результате мирного урегулирования", - сказала на брифинге во вторник представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, США будут судить о возможности урегулирования конфликта в объявленные Трампом сроки, исходя в том числе из динамики данных переговоров.

14 июля Трамп сообщил о планах ввести "суровые меры" против России при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно во вторник: Nasdaq Composite снизился, тогда как Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, причем S&P 500 обновил рекордный максимум. Участники рынка изучали корпоративную отчетность и продолжали следить за ходом переговоров США с торговыми партнерами в преддверии вступления в силу повышенных пошлин на импорт товаров в Штаты. Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник дал понять, что Вашингтон не будет спешить, чтобы заключить соглашения до намеченного на 1 августа дедлайна. По его словам, качество торговых соглашений важнее для Белого дома, чем сроки их заключения.

Во вторник Бессент заявил, что на следующей неделе рассчитывает провести третий раунд торговых переговоров с китайскими коллегами в Стокгольме, в ходе которых речь, вероятно, пойдет о продлении отсрочки повышения пошлин, истекающей 12 августа.

Между тем ожидания заключения торгового соглашения между США и Евросоюзом ослабли после появления в СМИ информации о том, что Брюссель рассматривает более широкий набор возможных мер на случай введения Вашингтоном обещанных пошлин. Обсуждаемые меры, в частности, затрагивают американскую сферу услуг.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,19%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 23 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается позитивная динамика. Так, индексы Южной Кореи, Австралии, Китая, Гонконга и Японии подрастают на 0,1-3,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть 23 июля утром также демонстрируют умеренное повышение. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве выросла на 0,31%, до $68,8 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,28%, до $65,5 за баррель.

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