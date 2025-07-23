Экс-военпред Минобороны осужден за взятки при выполнении гособоронзаказа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему начальнику одного из военных представительств Минобороны России, обвиняемому в получении взяток от руководителя завода, расположенного в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале в среду.

Сергей Болгарев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Суд также взыскал с осужденного в собственность государства за счет арестованного военными следователями имущества незаконно полученный доход в размере более 14 млн руб., уточняет СКР.

По данным следствия, в 2017-2023 годах между Минобороны России и "Пятигорским заводом "Импульс" были заключены контракты на поставку устройств связи на общую сумму более 500 млн рублей. Обязанности по осуществлению контроля за качеством и технической приемкой поставляемой продукции возлагались на осужденного.

В СКР отметили, что "Болгарев получил от генерального директора "Пятигорский завод "Импульс" Сергея Кузьменко взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 14 млн рублей за общее покровительство при исполнении контрактов".