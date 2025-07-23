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Расписание поездов Курского и Рижского направлений и МЦД-2 изменится 26-28 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - График пригородных поездов Курского и Рижского направлений, в том числе второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2), поменяется 26-28 июля и 2-4 августа в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщили в Московской железной дороге.

Речь идет о работах по переключению первого и второго главных путей на новое местоположение на станции "Москва-Пассажирская"-"Курская". Эти работы проводятся в рамках реконструкции участка "Москва-Пассажирская"-"Курская" - "Карачарово".

Первое технологическое "окно" назначено 26 июля с 01:20 до 05:20 28 июля. В эти дни железнодорожники уложат пути на стыковочных участках, а также бесстыковые рельсы на всем протяжении нового первого главного пути, демонтируют 1,1 тысячи метров старого пути. Ранее для этого было уложено 900 м нового пути, а также три стрелочных перевода. На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме, предупреждает МЖД.

Расписание будет значительно изменено. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть электричек выведены из графика. Большая часть поездов МЦД-2 со стороны Нахабина будут курсировать до Курского вокзала, из "Подольска" - до "Царицыно". Ряд электричек МЦД-2 станет следовать по маршруту из Подольска по третьему и четвертому пути без остановок.

Работы по переключению второго главного пути планируются 2-4 августа в те же часы.

МЖД МЦД-2 Москва Подольск Курский вокзал Карачарово
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