Военные сообщили о взятии под контроль РФ поселка Варачино в Сумской области

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск перешел поселок Варачино в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что силы группировки также нанесли удары по пяти украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Гарбузы Харьковской области", - заявили военные.

По данным ведомства, ВСУ на данных участках за сутки потеряли до 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожен склад материальных средств.