Минобороны РФ заявило об ударах по ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в среду о продвижении группировки войск "Восток" в глубину обороны вооруженных сил Украины, нанесении ударов по украинским силам в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Искра, Поддубное Донецкой Народной Республики, Великомихайловка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

За сутки армия Украины потеряла в зоне ответственности группировки "Восток" до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщили российские военные.

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