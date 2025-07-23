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В России увеличилось число волонтеров

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более трети россиян (36%) за последний год добровольно занимались оказанием безвозмездной помощи другим людям и организациям, тогда как в 2023 году такую активность проявляли 27% сограждан, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Результаты исследования, опубликованные в среду на сайте центра, показывают, что среди возрастных категорий за данный период самыми активными волонтерами были сограждане 18-24 лет (49%).

Что касается представителей старшего поколения, то среди респондентов от 60 лет волонтерской деятельностью за последний год занимался почти каждый третий (31%), отмечают социологи.

На вопрос ВЦИОМ о готовности добровольно оказывать безвозмездную помощь положительный ответ дали две трети опрошенных россиян (66%), при этом наибольшую готовность демонстрирует молодёжь до 24 лет (74%) и сограждане 45-59 лет (73%).

Всероссийский телефонный опрос был проведен 1 июня 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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