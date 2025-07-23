В Красноярском крае на этой неделе похолодает до нуля градусов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В некоторых регионах Сибири до конца недели температура будет ниже нормы. Так, в Красноярском крае похолодает до нуля градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На территории Западной Сибири и Средней Сибири температура ниже нормы на 2-3 градуса, особенно низкие температуры в ближайшие дни. Тут и в Красноярском крае, в центральных регионах, и в самом Красноярске, и в Томской области, в Новосибирске температура на 6-8 градусов ниже нормы", - сказал он.

По его словам, это очень редкий эпизод, потому что летом такие отрицательные аномалии встречаются нечасто. "Потому что это же максимальная солнечная энергия, но там настолько интенсивная адвекция холодного воздуха прямо из северных регионов, от Северного Ледовитого океана", - отметил метеоролог.

В центральных районах Красноярского края, в частности, в Туруханском районе ожидается понижение температуры до нуля градусов, что бывает редко, поскольку третья декада июля самая теплая. "Такая адвекция и очень плотные облака не позволяют Солнцу влиять на формирование температурного режима днем", - добавил он.

Такая ситуация в регионах Сибири продлится до конца недели. "Потом еще будут отрицательные аномалии, но они уже будут всего на 3-4 градуса ниже нормы, а не на 6-8", - отметил Вильфанд.

В целом, на территории России температурный фон в ближайшие 10 дней будет близок к многолетним значениям, "прогностическое значение около нормы", сообщил он.